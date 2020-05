Commercio. Gruppo PD: “le nostre proposte portate una settimana fa, nel Consiglio Comunale del 27 aprile scorso sono fattibili e concrete”

Apprendiamo che alcune delle proposte che abbiamo fatto in Consiglio Comunale sono state recepite, ma chiediamo di più; l’assessore Malagoli annuncia una serie di iniziative, ma non quantifica quanto l’Amministrazione metterà in campo per queste misure.

Fiorano ieri ha comunicato di aver stanziato 400.000 euro per sostenere le attività commerciali e fornire altri aiuti : si va dalla riduzione della TARI per gli immobili commerciali e artigianali, alla riduzione della tassa per il suolo pubblico per gli ambulanti, agli incentivi per l’azzeramento dei canoni degli affitto commerciali per tutto il periodo di chiusura. Per le attività commerciali si prevede la concessione gratuita di spazio pubblico per permettere di mantenere la distanza necessaria, così come succederà a Formigine; oltre a ciò il Comune di Formigine stanzierà 250.000 euro per sostenere le attività commerciali colpite dalla chiusura forzata a causa dell’emergenza epidemiologica.

Ad esempio, a Formigine verrà praticata la riduzione della tassa sui rifiuti (TARI), non solo la proroga; la riduzione dell’IMU. E si manterrà l’esenzione dal pagamento dell’imposta su fabbricati strumentali agricoli e immobili merce. Una linea d’azione per sostenere la cittadinanza e il mondo produttivo che abbiamo indicato al Sindaco e alla giunta nell’ultimo Consiglio; per prendere decisioni che incidano davvero nella vita dei cittadini in un momento come questo.

Le decisioni prese ora non sembrano incidere più di tanto: l’azzeramento della Cosap e il taglio dell’imposta sulla pubblicità sono misure necessarie, ma non veri e propri incentivi. Ci aspettiamo di più, per dare una vera spinta alle attività economiche della nostra città.