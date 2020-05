Nuvolosità variabile per nubi alte e stratificate, ma con assenza di precipitazioni. Temperature: minime in lieve aumento, comprese tra 11 e 14 gradi; massime stazionarie o in lieve aumento, con valori intorno a 26 gradi sulle pianure Emiliane, comprese tra 22 e 24 gradi sulla Romagna e sulla costa. Venti: deboli da sud-ovest sui rilievi, deboli orientali sulle rimanenti aree. Mare: poco mosso.

(Arpae)