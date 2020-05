Vittime del terrorismo, Modena ricorda Moro e Biagi

Nel giorno dedicato alle vittime del terrorismo, sabato 9 maggio, a Modena è prevista una cerimonia commemorativa per Aldo Moro e Marco Biagi, senza presenza di pubblico e nel rispetto delle disposizioni per garantire le condizioni di sicurezza dei partecipanti. Alle 10.30, in Largo Aldo Moro, appunto, sarà deposta una corona alla stele che ricorda lo statista rapito e assassinato dalle Brigate Rosse, dopo l’eccidio degli uomini della sua scorta. E altri fiori saranno deposti poco dopo davanti alla lapide sulla sede della Fondazione Marco Biagi, nel piazzale intitolato al giuslavorista vittima delle Br.

All’iniziativa, che ricorda le vittime del terrorismo nel “giorno della memoria dei caduti in tempo di pace” che si commemora ogni anno il 9 maggio, proprio il giorno dell’uccisione di Aldo Moro nel 1978, partecipano il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi, il rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia Carlo Adolfo Porro e la vice presidente della Fondazione Marco Biagi Paola Reggiani Gelmini.