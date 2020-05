Covid, il primo paziente guarito torna in ospedale a Sassuolo: “grazie a tutti gli operatori”

Marco Ansaloni ha 72 anni. Lui, in ospedale a Sassuolo, è stato il primo paziente colpito da Covid-19 a “uscire” dalla Terapia Intensiva allestita per l’emergenza coronavirus. Adesso sta molto meglio, ha vinto la sua battaglia con il #virus, e insieme alla compagna ha deciso di tornare in ospedale per portare in dono a tutti gli operatori che lo hanno seguito e assistito, nel difficile periodo della malattia durato quasi 40 giorni, dei vasetti di miele biologico, con tanto di etichetta personalizzata per l’occasione.

Grande emozione anche da parte dei sanitari nel ritrovare in salute una delle persone che, con la sua storia positiva, è riuscita a infondere fiducia e forza in un momento veramente complesso. È questo il ‘caso’ del signor Ansaloni, che tra l’altro, è stato oggetto di un articolo scientifico (R. Tonelli, et al. Never Give Up) pubblicato nell’ultimo numero del “Journal of Pulmonology”