Giornata internazionale della Croce Rossa, il sindaco Vecchi in visita ai volontari reggiani

“Quest’anno, per i motivi a tutti noti di sicurezza sanitaria e distanziamento, non ci è stato possibile celebrare la Giornata della Croce Rossa in Sala del Tricolore, come in altre occasioni. Lo faremo, appena possibile. Questo però mi ha consentito di fare una cosa a cui tenevo molto: venire di persona, qui nella vostra sede, per portarvi il grazie di tutta la città per il vostro operato volontario quotidiano, che esprime il valore più alto della cura, dell’attenzione alla fragilità e della solidarietà. Parliamo di valori che la Croce Rossa esprime da sempre e che con maggiore intensità e grande coraggio sono stati manifestati in questi due mesi di pandemia. Un grande impegno e un grande coraggio, soprattutto in marzo, durante la fase di picco del coronavisrus, quando non vi siete risparmiati per soccorrere contagiati esponendo al pericolo la vostra stessa vita. Il vostro impegno da fiducia e speranza a tutti. Grazie a voi e alle vostre famiglie”.

Con queste parole, il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi si è rivolto ai volontari reggiani dell’organizzazione umanitaria, visitando oggi pomeriggio la sede di via del Chionso, in occasione della Giornata internazionale della Croce Rossa.

Accompagnato da alcuni agenti della Polizia locale, il sindaco ha ricevuto la bandiera della Croce Rossa, che sarà esposta per tutta la prossima settimana nel Palazzo comunale.