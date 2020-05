Sabato 9 maggio, sul portale “Eventi a casa tua” in streaming il convegno ‘Il lupo in pianura. Buone pratiche di convivenza’

Sabato 9 maggio 2020, alle ore 10, sul portale “Eventi a casa tua”, va in onda in diretta streaming il convegno ‘Il lupo in pianura. Buone pratiche di convivenza’, promosso dal Comune di Reggio Emilia e da Wwf Emilia Centrale in collaborazione con Ausl e Ecosapiens.

Al centro dell’incontro vi sarà una tematica ambientale emersa in queste ultime settimane: la presenza di lupi anche in zone dove fino a poco tempo fa gli avvistamenti erano solo occasionali. Una questione che impone un approccio organico per affrontare al meglio le diverse problematiche connesse al suo emergere e favorire una corretta informazione e il rispetto e la convivenza civile con l’animale.

Ad aprire il convegno – visibile cliccando al link eventi.comune.re.it/ambiente – sarà l’assessora alle Politiche per la Sostenibilità, Ambiente e Agricoltura del Comune di Reggio Emilia Carlotta Bonvicini.

Nel corso della mattinata si susseguiranno diverse relazioni a cura di esperti del settore, tra cui Marco Galaverni, direttore scientifico Wwf Italia, che interverrà su “Storia del lupo in Italia, tra conflitti e conservazione”. Willy Reggioni, del Wolf Apennine Centre, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-EmiIiano, approfondirà il tema “Lupi 2.0 ed espansione in Pianura Padana”, mentre Francesco Riga, dell’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, interverrà su “Gestione degli Ungulati nelle aree di pianura”. A chiudere la serie di relazioni saranno Massirio Ivano, direttore dell’Area Sanità animale di Ausl Reggio Emilia e, a seguire, Maria Luisa Zanni, dell’assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, e il tecnico faunistico Duccio Berzi, con un approfondimento su “I lupi in Emilia Romagna: le azioni dell’Amministrazione regionale”. Modera gli interventi Daniele Bigi, dell’Università di Bologna e consigliere Wwf Emilia Centrale.

Il portale “Eventi a casa tua” è nato dal classico portale “Eventi” del Comune di Reggio Emilia come collettore di risorse online per passare il tempo in casa nel periodo di emergenza da Covid-19.

Oltre ai contenuti artistici e culturali prodotti da Fondazioni e Istituzioni reggiane, artisti e intellettuali della città, il portale “Eventi a casa tua” raccoglie e mette a disposizione molte altre risorse, organizzate per età e interessi, realizzate in collaborazione con i servizi comunali, enti e associazioni.

In particolare, la sezione Ambiente eventi.comune.re.it/ambiente – che sabato 9 maggio ospita il convegno “Il lupo in pianura. Buone pratiche di convivenza” – propone una serie di attività da fare in casa sui temi della sostenibilità ambientale a cura di EduIren, Wwf Emilia Centrale, Fiab Tuttinbici e Remida centro di riciclaggio creativo, tra giochi, video, bricolage e virtual tour.

Altre sezioni del portale sono dedicate a: Educazione, Giovani, Sport e Intercultura.