Poco dopo le 14 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che ha interessato il palchetto dell’area spettacoli del parco Amico a Braida. Un alta nube scura si √® alzata in cielo visibile anche alla distanza e ha preoccupato non poco i cittadini. Da stabile le cause dell’incendio. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, la municipale e agenti del vicino commissariato.