Fiorano: lavori in via Gramsci

Dall’11 maggio al 12 giugno sarà modificata la viabilità in via Antonio Gramsci per lavori alla rete idrica. Dalle ore 7 di lunedì 11 maggio alle ore 24 di martedì 19 maggio sarà chiuso al transito (eccetto per residenti e mezzi di soccorso) il tratto di strada compreso tra via Mazzini e via Manin.

Dal 18 al 26 maggio chiusura totale del tratto compreso fra via Manin e via Guido Rossa, eccetto residenti e mezzi di soccorso. Infine dal 25 maggio al 12 giugno verrà chiuso al transito il tratto di via Gramsci compreso fra via Guido Rossa e via del Cimitero, tranne che per i residenti e i mezzi di soccorso. In via del Cimitero obbligo di svolta a destra in via Bassa, traffico regolato da movieri.