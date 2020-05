La prima domenica in fase 2

Anche la prima domenica della fase due è arrivata, potrebbe essere utile quindi riportare alcune risposte alle diverse Faq (frequently asked questions) girate alla Regione Emilia Romagna in merito a spostamenti, seconde case, attività motorie ad esempio.

Le novità maggiori di questa nuova fase le troviamo sicuramente nella possibilità di spostarsi in ambito regionale per incontrare i nostri congiunti (termine più cliccato nelle ricerche google del momento).

Iniziamo a riportare qualche domanda e relativa risposta.

Posso fare visita ai miei genitori anche se abitano in un’altra provincia dell’Emilia Romagna?

Si, gli spostamenti per fare visita ai congiunti sono consentiti in tutto il territorio regionale.

Posso fare visita ai miei genitori insieme a mia moglie/marito e ai nostri figli?

Si.

La mia compagna/o vive in un’altra città dell’Emilia Romagna, posso andare da lei/lui e fermarmi a dormire?

Si.

Attenzione però ad alcune cose NON permesse come ad esempio i nonni che vivono fuori Regione che pensano di raggiungerci per far visita ai nipoti, così come NON è permesso portare i bambini dai nonni sempre fuori dall’Emilia Romagna.

Nel caso abbiate un animale da accudire (un cavallo ad esempio) lo spostamento a livello provinciale è sempre consentito.

Decidendo di passare la domenica facendo attività motoria ecco alcune indicazioni utili

Si può superare il confine del proprio comune mentre si corre i si va in bici?

Si.

Posso andare al parco a camminare o correre?

Si, nell’ambito della stessa provincia.

Si può andare a cavallo?

Si.

Si può andare a pescare da soli?

Si.

Posso restare a casa e finire la mia serie preferita senza staccare gli occhi dallo schermo per otto ore?

La legge non lo vieta ma la salute dei tuoi occhi ne risentirebbe.

(Questa non è una risposta della Regione).

Buona domenica in fase2.

(Claudio Corrado)