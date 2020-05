Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 11 maggio

Cielo coperto o molto nuvoloso , con piogge e rovesci diffusi sull’intero territorio nel corso della mattinata, che potranno essere anche a carattere temporalesco sui rilievi centro -occidentali; dalle ore pomeridiane le piogge risulteranno in attenuazione e, poi, in esaurimento sulle aree di pianura mentre persisteranno fenomeni anche temporaleschi sui rilievi in particolare sulle aree montane centro-occidentali. Temperature: minime attorno a 17/18 gradi; massime in aumento sul settore centro-orientale con valori attorno a 25/27 gradi ed in flessione sul settore occidentale con valori tra 22 e 24 gradi.

Venti: al primo mattino moderati dai quadranti meridionali sui rilievi, con raffiche anche di forte intensità mentre risulteranno sud-orientali sulla pianura con rinforzi sul settore costiero e mare. Ventilazione che tenderà a disporsi ovunque da sud-ovest dal pomeriggio in ulteriore intensificazione sulle aree di crinale, dove potranno divenire forti o molto forti. Rinforzi anche sulle aree collinari e sulla pianura centro-orientale. Mare: mosso sotto costa e molto mosso al largo.

(Arpae)