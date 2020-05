Violano le norme Covid per festino in casa: cinque giovani di Parma denunciati nel reggiano

Violano le norme Covid per festino in casa: cinque giovani di Parma...

rabineiriL’anziana proprietaria era andata a vivere altrove e così cinque giovani di Parma, grazie alla disponibilità data loro dalla nipote, hanno ben pensato di uscire dalla provincia raggiungendo l’abitazione del reggiano per organizzare una festa con musica a palla. E’ stata proprio la musica ad alto volume a far si che alcuni cittadini segnalassero ai carabinieri di Reggio Emilia quanto si stava verificando in piena notte in una casa disabitata del comune di Campegine di provincia di Reggio Emilia.

Sul posto, poco dopo le 2.30 di questa notte, si sono portati i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto, che all’interno dell’abitazione, hanno trovato 5 giovani aventi un età compresa tra i 18 e i 23 anni, tutti residenti a Parma, che si erano ritrovati nell’abitazione, concessa dalla nipote della proprietaria, per una nottata di festa. I cinque giovani, alla luce di quanto accertato, sono stati sanzionati con una multa d 400 euro, raddoppiata per uno di loro risultato recidivo alle violazioni delle norme Covid.