Cultura in lutto a Bologna, è morto il poeta Gregorio Scalise

E’ morto a Bologna il poeta catanzarese Gregorio Scalise: saggista e drammaturgo. Scalise aveva 81 anni.

Alla notizia della sua scomparsa, Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, ha scritto: “Dopo un lungo periodo di sofferenza affrontata con lucidità e coraggio ci ha lasciato Gregorio Scalise. Piango un intellettuale, un grande poeta, un sincero amico dell’Associazione, ricordando i tanti versi dedicati alla battaglia per la verità”.

“La scomparsa di Gregorio Scalise è una perdita per Bologna – ha aggiunto il sindaco Virginio Merola – Un intellettuale che ha dato tantissimo a questa città e che ricordo con affetto. Mi unisco al cordoglio di Daria Bonfietti e faccio mie le sue parole per il contributo che Scalise ha dato, attraverso la sua poesia, alla battaglia per la verità sulla strage di Ustica”.