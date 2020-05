Emergenza Covid 19, proroga termini per la sostituzione dei pneumatici invernali/estivi

La direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede che il periodo interessato dall’obbligo dell’uso di pneumatici invernali sia quello compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile. Al fine di evitare difficoltà al settore si è ritenuto opportuno consentire l’uso di pneumatici invernali nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio.

Con riferimento alle misure di prevenzione per la diffusione del virus COVID 19, le Associazioni di categoria hanno segnalato l’impossibilità di rispettare, per l’anno in corso, il succitato termine ultimo del 15 maggio per la sostituzione degli pneumatici invernali con i corrispondenti pneumatici estivi.

Al fine di tener conto dei condizionamenti derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, si è quindi ritenuto opportuno consentire l’uso di pneumatici invernali, come sopra specificato, sino al 15 giugno 2020.