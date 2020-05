Salse di Nirano protagoniste al concorso nazionale ‘Obiettivo Terra 2020’

Una fotografia dei vulcanetti delle Salse di Nirano è tra le 30 finaliste dell’11° edizione del concorso fotografico nazionale ‘Obiettivo Terra 2020’, indetto da Fondazione Univerde e da Società Geografica Italiana Onlus

L’ha scattata da Carlo Rondinone, appassionato di fotografia e volontario dell’associazione di Associazione culturale Framestorming, che ha sede a Fiorano Modenese, che spesso collabora con il Comune per diverse iniziative.

Sono state più di mille le foto che hanno partecipato alla selezione, tutte scattate in Parchi nazionali, regionali, aree marine protette, riserve statali e regionali, come prevede il bando di concorso, che ha l’obiettivo di sostenere le Aree Protette italiane nella difesa, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e favorire il turismo eco-sostenibile.

Carlo ha scelto di ritrarre la Riserva Naturale delle Salse di Nirano, importante meta turistica del nostro territorio. La sua è l’unica foto finalista di un’area dell’Emilia-Romagna, tanto che anche il sito della Regione, nella sezione ambiente, le ha dedicato uno spazio.

Un ottimo modo per fare conoscere le bellezze naturali del distretto.

La proclamazione delle 30 finaliste è avvenuta il 22 aprile, Giornata della Terra, con una diretta su Teleambiente, con la partecipazione del Presidente della Fondazione Univerde. Ora si attende il verdetto finale della giuria, nel frattempo è possibile votare le foto preferite on line, su Fanpage, raggiungibile anche dalla pagina fb dell’associazione Framestorming. Lo scatto che riceverà il maggior numero di voti avrà una menzione speciale. Altre menzioni (turismo sostenibile, patrimonio geologico, accessibilità) le assegnerà la giuria, che valuterà anche il materiale inviato a corredo della foto che, nel caso delle Salse di Nirano, è ricavato dal sito Fiorano Turismo del Comune di Fiorano Modenese.

La foto vincitrice, in occasione della premiazione programmata a luglio, sarà esposta in gigantografia in una famosa piazza di Roma.