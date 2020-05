Come partecipare ad un bando sportivo: lezioni online

Fornire strumenti utili per scrivere progetti di attività ed eventi sportivi che possano partecipare con successo a bandi pubblici per l’erogazione di contributi. È l’obiettivo dei due momenti formativi, naturalmente in modalità on line, che l’assessorato allo Sport del Comune di Modena propone a società e associazioni sportive a partire da lunedì 18 maggio.

Nell’ambito del bando sport aperto di recente, la Regione, in seguito all’emergenza sanitaria e in accordo con gli assessori allo Sport dei Comuni capoluogo, ha spostato maggiori risorse sul finanziamento dei progetti proposti da associazioni e società rispetto agli eventi. “Si apre quindi – commenta l’assessora allo Sport Grazia Baracchi – una buona opportunità per sostenere la ripartenza delle società sportive”.

Il corso verterà, appunto, sulla progettazione sportiva legata agli obiettivi e ai contenuti del bando sport della Regione Emilia Romagna per l’erogazione di contributi.

Le due lezioni, in programma lunedì 18 e lunedì 25 maggio alle 17.30, saranno tenute da Roberto Ghiretti, presidente di Sg Plus e docente di Programmazione e gestione del mondo sportivo, dagli eventi alle politiche sociali al masterSport (master internazionale in Strategia e pianificazione degli eventi e degli impianti sportivi) dell’università di Parma.

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi entro venerdì 15 maggio. Per informazioni e iscrizioni, inviare una mail all’Ufficio sport del Comune di Modena (servizi.sportivi@comune.modena.it) o telefonare al numero 059 203 2715.

Per i seminari sarà utilizzata la piattaforma Microsoft teams. Agli iscritti sarà trasmesso un link di accesso a una classe virtuale alcune ore prima dell’inizio del seminario.