Compro oro sottoposto a sequestro preventivo a Bibbiano

Nei giorni scorsi, personale della Squadra Mobile ha proceduto a sottoporre a sequestro preventivo un compro oro denominato ‘Oro Colato’ ubicato a Bibbiano. L’attività trae origine dal controllo effettuato il 26 febbraio 2020, quando vennero sequestrati monili in oro per un controvalore pari a 6.900 euro circa e la somma di euro 5.690,00 (cinquemilaseicentonovanta) trovati nella disponibilità di una persona proveniente da Milano. L’uomo, in particolare, non aveva alcuna documentazione comprovante l’acquisto dei preziosi né alcun titolo che ne abilitasse il commercio. Dalle prime informazioni si ricostruiva che l’acquisto era avvenuto presso il compro oro di Bibbiano.

La Squadra Mobile è stata quindi delegata dalla Procura della Repubblica per l’esecuzione di una perquisizione dell’esercizio. L’operazione avrebbe consentito di rinvenire numerosi indizi in ordine a irregolarità nella tenuta dei registri e, alla luce di quanto riscontrato, gli uomini della Mobile hanno proceduto al sequestro preventivo dell’esercizio. Sequestro poi convalidato dal GIP.