Coronavirus, Kyriakoula Petropulacos nel Comitato tecnico-scientifico nazionale di Borrelli

“Una nomina che premia la competenza e la professionalità della nostra direttrice generale e che conferma ancora una volta il livello d’eccellenza della sanità dell’Emilia-Romagna”.

Così l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, commenta la nomina formalizzata ieri dal premier Giuseppe Conte di Kyriakoula Petropulacos, direttrice generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione, nel Comitatotecnico-scientifico che supporta il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nell’attività per il superamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Un riconoscimento prestigioso per la dirigente regionale, che sul territorio ha maturato una lunga esperienza all’interno del Servizio sanitario prima ai vertici di Ausl e Aziende ospedaliero-universitarie e oggi in assessorato, e per l’Emilia-Romagna.

“Il lavoro svolto in questi mesi di emergenza peraltro in una delle regioni, la nostra, più colpite dalla pandemia- prosegue Donini- potrà fornire un supporto prezioso a livello nazionale in questo delicato momento di passaggio a una nuova fase. Alla direttrice vanno i nostri auguri per questo nuovo incarico”.

“Sono molto onorata e molto emozionata per la nomina- commenta Kyriakoula Petropulacos- che per me significa prima di tutto impegno e dovere. L’esperienza di trent’anni che ho avuto la fortuna di fare nella sanità di questa regione mi ha insegnato questo e tante altre cose che spero di poter portare come contributo all’interno del Comitato”.