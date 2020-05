Crevalcore: rubano capretti poi si schiantano, morto un animale

Hanno rubato 11 capretti ed un’autovettura in un’azienda agricola di Crevalcore ma nella fuga hanno avuto un incidente e una delle capre è morta. Lo hanno scoperto i Carabinieri, intervenuti questa mattina in una strada di campagna a Sant’Agata Bolognese, dove una Fiat Panda era finita fuori strada, restando in panne in un canale di scolo.

I militari, invece di trovare persone ferite, hanno trovato 11 capretti – 10 vivi e uno deceduto – stipati fra l’abitacolo e il bagagliaio, senza acqua e cibo. Gli animali rimasti in vita sono stati soccorsi, in attesa di essere restituiti ai proprietari. Se i ladri verranno trovati risponderanno del furto e anche di maltrattamento di animali.