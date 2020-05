Giulio Magagni lascia la presidenza di Emil Banca

Lo scorso 12 maggio, con una lettera inviata al Consiglio d’amministrazione, Giulio Magagni ha rassegnato le dimissioni da presidente della Bcc attiva a Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Parma e Mantova. Una delle più grandi e solide Banche di Credito Cooperativo d’Italia.

Magagni, che ha iniziato la sua carriera nel Credito Cooperativo come presidente dell’allora Cassa Rurale di Minerbio, è stato presidente della Federazione regionale delle Bcc e presidente del Gruppo Bancario Iccrea.

È diventato presidente di Emil Banca nel 2008, carica che ha mantenuto anche dopo le recenti fusioni con Banca Parma, Bcc di Vergato e Banco Cooperativo Emiliano.

““Il mio pensiero – conclude la lettera di Magagni – va alla base sociale, di cui continuerò a far parte con l’orgoglio di aver contribuito fattivamente a costruire, insieme a tanti altri, la storia della nostra realtà; va a collaboratori e dipendenti, che hanno operosamente partecipato a creare questa bella Banca cooperativa. Ad essi va il mio ringraziamento più sentito”.

A subentrare a Magagni come presidente di Emil Banca è candidato l’attuale vice, Graziano Massa, che guiderà l’Assemblea dei Soci che a fine giugno dovrà approvare il bilancio 2019 e rinnovare le cariche sociali, arrivate a naturale scadenza.

“Ringrazio il Presidente Magagni che ha dedicato tanti al nostro mondo e che ora, per ragioni personali, ha deciso di passare la mano – ha dichiarato il direttore generale, Daniele Ravaglia – Sottolineo il fattivo contributo che il Presidente ha dato al sistema delle banche di Credito Cooperativo, sia a livello locale, in Emil Banca e nella Federazione Regionale nonché a livello Nazionale, portando Iccrea a ai vertici del panorama bancario italiano. Ora sarà un nostro preciso impegno continuare nella strada di consolidamento e crescita della nostra Azienda che si presenta certamente come banca di riferimento locale nelle provincie emiliane ove siamo presenti”.

Diverse le novità presenti nella lista unica che sarà sottoposta al giudizio degli oltre 50 mila soci della Bcc. A prendere il posto di Magagni nel Cda della Banca, come rappresentante dei soci di Bologna, è stato candidato l’ex ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti. Tre invece le novità che arrivano da Parma e Reggio Emilia, i nuovi candidati sono Azio Barani, dottore commercialista e ricercatore presso l’università di Parma, Stefano Simonazzi, imprenditore agricolo e consigliere dell’organismo di controllo di qualità del consorzio del Parmigiano Reggiano, e Elisa Valeriani, avvocato e titolare di una cattedra di economia politica e concorrenza presso l’università di Modena e Reggio Emilia.