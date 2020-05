Il mercato contadino arriva a San Cesario

Anche a San Cesario sbarcherà da sabato 16 maggio il mercato contadino. Una novità commerciale che permetterà la vendita diretta da parte delle aziende agricole del territorio di portare in paese i “frutti” del proprio lavoro con una larga scelta di prodotti a “chilometro zero” e di stagione. L’inaugurazione del mercato contadino, già rinviata a causa dell’emergenza Covid-19, rappresenta un simbolo di ripartenza per tutta la comunità anche se in modalità diverse viste le regole per il distanziamento sociale previste dalla Fase 2.

Il mercato contadino di San Cesario si terrà in Corso Libertà tutti i sabati mattina a partire dal prossimo 16 maggio.

L’idea del mercato contadino nasce dall’esigenza di fare incontrare i produttori e i consumatori in un mercato senza alcuna intermediazione, dove i consumatori possono trovare sicurezza sull’origine, sulla qualità e sul prezzo.

Un vero e proprio luogo di incontro per favorire la conoscenza diretta di produzioni locali scarsamente pubblicizzate, per promuovere le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, incentivare il consumo di prodotti di stagione e far conoscere le aziende produttrici agricole.

Il mercato partirà con verdure di stagione e prodotti biologici caseari ma, come afferma il Sindaco Francesco Zuffi: “Sarà una vetrina dei prodotti tipici e di stagione. Le imprese aderenti sono realtà del nostro territorio, che vogliamo promuovere, e anche la collocazione in pieno centro non è casuale. Vediamo in questo mercato un’opportunità di rilancio anche del centro storico. Ora che ci sono le condizioni organizzative per partire in sicurezza, abbiamo ritenuto importante dare avvio a questa iniziativa, anche per farlo conoscere come appuntamento”.

All’interno dell’area del mercato dovranno essere rispettate le direttive per il distanziamento sociale: obbligo di mascherina; potrà essere servito dal banco solo un cliente per volta garantendo la distanza minima di almeno un metro tra clienti e tra commercianti; le attività dovranno assicurare la presenza di gel disinfettante e la possibilità di dare dei guanti a chi ne è sprovvisto; entrate nell’area contingentate nei varchi sorvegliati.

Per informazioni e iscrizioni: Servizio SUAP dell’Unione Comuni del Sorbara, tel. 059/959324.