A Casinalbo si risolve il problema del traffico pesante su via Romano

Da lunedì 18 maggio, tutto il traffico pesante diretto alla ditta Generali Pio Spa di Casinalbo entreranno da via Copernico, liberando così via Romano (anche per lo stazionamento notturno).

“Si risolve così definitivamente una situazione che sta a cuore a molti residenti del quartiere – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Armando Pagliani – “Il percorso alternativo è obbligatorio per tutti i mezzi pesanti; la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra via delle Radici e lo svincolo con la Modena-Fiorano è avvenuta proprio per rendere sicuro tale percorso. Mi preme poi ricordare che questa modifica della viabilità è frutto dell’ascolto dei residenti da parte dell’Amministrazione comunale e la collaborazione con la ditta Generali Pio Spa, che ha sostenuto le spese per la realizzazione della rotatoria, oltre ai costi per la riorganizzazione della viabilità interna allo stabilimento”.

Un’apposita segnaletica indica l’obbligo per i mezzi pesanti provenienti da Sassuolo e diretti verso il quartiere artigianale di Casinalbo di utilizzare la via delle Radici sia in ingresso che in uscita dalla Modena-Fiorano, vietando così definitivamente il transito agli stessi su via Stradello Romano.

La Polizia locale di Formigine intensificherà i controlli nella zona.