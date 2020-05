“Unimore Orienta anche se …#iorestoacasa”, lo spazio attivo sulla homepage del sito di Ateneo si arricchisce di nuove informazioni e servizi

Dopo aver abbondantemente superato i 20 mila visitatori, il box “Unimore Orienta anche se …#iorestoacasa” (https://www.unimore.it/unimoreorienta/), lo spazio attivo dal 25 marzo sulla homepage del sito dell’Università di Modena e Reggio Emilia, si arricchisce di nuove informazioni e possibilità, al fine di accompagnare studenti e studentesse nella scelta del percorso universitario da seguire dopo la maturità o dopo la laurea di primo livello (triennale).

In primis, ci sarà la possibilità, a partire da venerdì 15 maggio, di avere un confronto personale e diretto con Unimore prenotando un colloquio online con il referente del corso (o dei corsi) di interesse o con gli uffici amministrativi, seguendo le indicazioni riportate al link https://www.unimore.it/unimoreorienta/contatti/

“Come ci si iscrive al corso?”, “Com’è strutturata la prova di accesso?”, “Quando aprono le immatricolazioni?” “Come funzionano i ripescaggi?”: sono solo alcune delle domande più frequenti poste da studenti e studentesse che si apprestano ad iniziare il loro percorso universitario.

Grazie a questa nuova modalità di dialogo a distanza offerta dall’Ateneo di Modena e Reggio Emilia si potranno avere chiarimenti per i vari quesiti.

In una pagina dedicata del box saranno inoltre facilmente accessibili tutte le informazioni sui servizi, tra cui immatricolazioni, benefici, biblioteche, trasporti e tanto ancora.

Il box-orientamento Unimore Orienta si arricchirà inoltre di nuovi video e nuove informazioni sulle modalità di accesso ai vari corsi di laurea, che andranno ad aggiungersi alle presentazioni dei differenti percorsi di studio presenti fin dall’esordio di questo spazio.

I futuri studenti e studentesse di Unimore saranno così sempre più facilitati nella scelta del Corso di Laurea a loro più congeniale tra gli 88 percorsi offerti dall’Ateneo: 44 Lauree triennali, 38 Magistrali (biennali), 6 Magistrali a Ciclo Unico (quinquennali o sessennali); corsi che afferiscono a 13 Dipartimenti e 2 Scuole di Ateneo e che coprono vari ambiti: Salute, Scienze, Società e Cultura, Tecnologia, Vita (https://www.unimore.it/ammissione/offerta2020.html).

Sempre presente nel box-orientamento lo spazio dedicato all’illustrazione delle attività di inclusione messe in atto dall’Ateneo per le persone con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.

I contenuti del box saranno aggiornati fino a tutto il mese di luglio e, come hanno già fatto più di mille giovani sino ad oggi, gli studenti e le studentesse interessati a ricevere gli ultimi aggiornamenti possono lasciare i propri contatti attraverso un form dedicato.

“Nell’ottica di affiancare, con informazioni sempre più aggiornate e complete, gli studenti e le studentesse che stanno mostrando un vivace interesse per l’offerta formativa di Unimore – commenta la Prof.ssa Carla Palumbo, Delegata del Rettore per l’Orientamento e il Tutorato – abbiamo ampliato le attività “continue e dinamiche” di Unimore Orienta in un’ottica di interazione diretta. Con questa ulteriore fase interattiva delle attività di orientamento, il nostro Ateneo auspica che la scelta di ciascuno studente e ciascuna studentessa, che deciderà di immatricolarsi presso Unimore, sia ragionata e consapevole e che pertanto porti alla conclusione del percorso intrapreso con l’acquisizione della Laurea. Ai professionisti e alle professioniste del futuro saranno richiesti impegno e determinazione sempre maggiori, per superare le sfide che i nuovi modelli di società porranno; l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia vuole essere al loro fianco ancor prima di cominciare a formarli.”

“Nell’attuale fase critica e incerta legata all’emergenza Covid – conclude il Rettore Carlo Adolfo Porro – l’Ateneo vuole inoltre informare i propri studenti e studentesse e le nuove matricole che per l’intero A.A. 2020/2021, indipendentemente dalla possibilità di erogazione in presenza della didattica, sarà assicurata a tutti gli iscritti la possibilità di fruire anche a distanza delle lezioni per tutti i Corsi di Laurea”.