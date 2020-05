Cimiteri aperti anche alla domenica a Modena con orario continuato

I cimiteri del Comune di Modena ritornano ad aprire sette giorni su sette e dunque anche alla domenica. Da domenica 17 maggio, infatti, entra in vigore l’orario estivo ordinario di apertura sia per San Cataldo, sia per i 16 cimiteri delle frazioni.

Il primo, il principale cimitero cittadino, aprirà tutti i giorni dalle 8 alle 17.30; i 16 campisanti del forese, invece, apriranno tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Restano in vigore le disposizioni legate all’emergenza Covid-19 per garantire le condizioni di sicurezza di operatori e visitatori i quali, oltre a dover rispettare le indicazioni sul distanziamento tra le persone ed evitare gli assembramenti, dovranno indossare mascherina e guanti usa e getta per tutto il tempo di permanenza nell’area cimiteriale.

Le norme sono ricordate all’ingresso dei cimiteri con cartelli, posizionati a cura dei gestori, mentre sarà cura anche del personale delle agenzie di onoranze funebri fare in modo di evitare assembramenti in occasione del saluto del feretro destinato all’impianto crematorio o durante le sepolture e le altre operazioni cimiteriali.