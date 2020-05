I tablet per la didattica a distanza nelle scuole solieresi

Questa mattina, presso il modulo della Scuola primaria Garibaldi, in via Roma 104, il sindaco Roberto Solomita e l’assessore Andrea Selmi hanno consegnato 11 tablet (Huawei MediaPad T5) alla preside dell’Istituto Comprensivo di Soliera prof.ssa Tiziana Segalini, accompagnata dal prof. Mario Caccia, referente per le scuole primarie, e il prof. Roberto Goldoni, referente per le scuole secondarie.

L’acquisto dei tablet a favore delle scuole è stato possibile grazie a uno stanziamento specifico dell’Unione Terre d’Argine e alle donazioni private dei cittadini. Gli strumenti forniranno un aiuto fondamentale per lo svolgimento della didattica a distanza e, esaurita l’emergenza sanitaria da Covid-19, resteranno di proprietà dell’Istituto per future esigenze. Si tratta quindi di un investimento a fondo perduto, che produrrà benefici anche nel futuro: i dispositivi informatici e per la connettività torneranno utili anche in prospettiva del prossimo anno scolastico.

Nei prossimi giorni verranno consegnati ulteriori 15 pc portatili, in comodato d’uso gratuito, da parte della Fondazione Campori e dell’Unione Terre d’Argine.