Mirandola: denunciate due persone per porto abusivo di armi

Nella serata del 15 maggio agenti del Commissariato di Mirandola hanno deferito all’autorità giudiziaria 2 persone per porto abusivo di armi.

Durante i servizi finalizzati al rispetto delle misure di contenimento in materia di Covid-19, gli agenti procedevano al controllo di due autovetture e dei relativi occupanti in via Agnini nei pressi del Mc Donald’s.

A bordo delle autovetture, venivano identificati 5 ragazzi, tutti di età compresa tra i 20 e i 30 anni e tutti residenti nel Comune di Modena, i quali risultavano privi della prescritta autocertificazione e pertanto venivano sanzionati per la violazione dell’Art.4 comma 1 del D.L. 19/202.

Durante le fasi del controllo, i ragazzi manifestavano un palese nervosismo ed insofferenza per cui gli operatori procedevano alla perquisizione dei veicoli.

Nel vano portaoggetti posto sotto al bracciolo di una autovettura, rinvenivano un coltello a scatto e nella tasca posteriore del sedile lato passeggero una pistola a salve priva di tappo rosso con relativo caricatore.

Sul tappetino lato passeggero dell’altra autovettura gli operatori rinvenivano un coltello da caccia avente lama di cm 20 ed impugnatura ergonomica di cm 12 inserito in una federa in cuoio.

Alla luce di quanto sopra le armi venivano sequestrate e i detentori denunciati all’A.G. per porto abusivo di armi.