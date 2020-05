Si attesta di nuovo a 0 il numero di nuovi infetti comunicato dall’Ausl per quanto riguarda la città di Sassuolo. Il valore è di buon auspicio in vista delle riaperture di molte attività previste per domani.

Non si deve abbassare la guardia e mantenere un comportamento conforme alle disposizioni di sicurezza e rimane sempre valido l’invito a rimanere a casa ed uscire solo se strettamente necessario. Si ricorda che da domani non è più richiesta l’autocertificazione per gli spostamenti in regione.