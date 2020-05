Incastrata in una tana di nutria, cagnolina salvata dai Vigili del fuoco

Ieri poco dopo le 17:00, i vigili del fuoco hanno ritrovato, in località Castel Maggiore in via Passo Pioppe, un cane Jack Russell che durante una passeggiata era finito dentro una tana di nutria. I pompieri sono riusciti a liberarlo dall’anfratto in cui si era incastrato e a restituirlo ai proprietari.

Il cane, una femmina, aveva già fatto parlare di se quando, alla vigilia dell’Epifania, era stata salvata dalla Polizia di Frontiera a Bologna che aveva denunciato i sui ex proprietari statunitensi. I due, in partenza per Mosca, l’avevano abbandonata nel parcheggio dell’aeroporto perché priva dei documenti per il volo. La cucciola era poi stata adottata nel bolognese.