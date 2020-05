Lavori a Palazzo: riapertura il prossimo 2 giugno

A Palazzo Ducale di Sassuolo si stanno predisponendo i necessari dispositivi di sicurezza e gli adeguamenti ai percorsi di accesso agli spazi da parte del pubblico.

I protocolli di sicurezza predisposti dal MIBACT per i beni monumentali prima della riapertura al pubblico prevedono, tra l’altro, la sanificazione di tutti gli ambienti, con modalità differenziate e specifiche sulla base dei materiali e delle decorazioni presenti.

Il Direttore di Gallerie Estensi, Dott.ssa Martina Bagnoli, ha programmato d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, la riapertura dei siti museali in consegna alle Gallerie Estensi e quindi il Palazzo Ducale di Sassuolo e Peschiera, per il prossimo 2 giugno, non appena tutti i protocolli di sicurezza saranno operativi, per garantire ai visitatori di tornare a fruire della bellezza del nostro patrimonio storico artistico nel pieno rispetto della sicurezza degli operatori e del pubblico.