M5S: “Comune Sassuolo fermi lavori villette adiacenti parco Ducale”

“Apprendiamo con stupore l’inizio dei lavori per la costruzione di 49 villette a ridosso del parco Ducale di Sassuolo, nell’area verde che si apre a ovest del duplice filare di pioppi cipressini, poco a sud della traversa di Via Indipendenza. Il fatto che risulti non esistere alcun parere di compatibilità paesaggistica, espresso dalla soprintendenza su questo insediamento, costituisce una lacuna che il Comune dovrebbe tenere assolutamente in considerazione prima di dare avvio ad un’opera privata che cambierà radicalmente il territorio di Sassuolo”.

E’ quanto affermano i parlamentari M5S Gabriele Lanzi, Michela Montevecchi e Stefania Ascari, commentando la notizia dell’avvio del cantiere nell’area vincolata.

“ Presenteremo dunque un’interrogazione al Ministro competente per fare chiarezza sulla vicenda con l’auspicio che nel frattempo il Comune di Sassuolo sospenda ogni intervento di eradicazione di alberi o di predisposizione del futuro cantiere. La ricchezza paesaggistica e culturale di Sassuolo va preservata senza sé e senza ma”.