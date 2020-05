Nudo all’interno di un parco pubblico a Pieve di Cento, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Pieve di Cento, durante i servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno denunciato un ventisettenne italiano per atti osceni. E’ successo ieri pomeriggio, quando la Centrale Operativa del 112 della Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto, è stata informata che un ragazzo nudo si stava aggirando all’interno del parco pubblico “Isola che Non C’è” di Via Salvador Allende a Pieve, non lontano dai giochi per i bambini.

Appresa la notizia, i Carabinieri della Stazione di Pieve di Cento sono entrati nel parco e hanno trovato il ventisettenne, seminudo e in piedi su un telo da mare steso per terra. Alla vista dei militari il giovane, che si trovava in compagnia di un amico, si è tolto anche gli slip sostenendo che voleva purificarsi come mamma lo aveva fatto, per ripulire la sporcizia del parco lasciata dagli altri. Invitato a rivestirsi, il giovane è stato denunciato e allontanato dal parco.