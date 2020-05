Per sottrarsi ai controlli spacciatore colpisce carabiniere con una gomitata

Sabato scorso i Carabinieri di Sassuolo hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino magrebino 25enne sorpreso all’interno del parco amico con alcune dosi di cocaina. Allo scopo di eludere il controllo, lo straniero si è dato alla fuga e dopo un breve inseguimento a piedi è stato raggiunto e allo scopo di sottrarsi al controllo ha colpito al volto uno degli operanti con una gomitata. A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina, motivo per il quale è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.