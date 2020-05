Vigili del fuoco al lavoro da ieri sera su incendio di fienile a Bentivoglio

Due squadre dei Vigili del fuoco con relativi mezzi sono ancora al lavoro per controllare lo scenario ed evitare il ritorno del rogo, dopo che ieri sera intorno alle 21 un incendio ha interessato un fienile in vicolo Paleotto a Bentivoglio. Con mezzi movimento terra, i caschi rossi stanno bonificando e “smassando” il materiale andato a fuoco. L’intervento proseguirà ancora per molte ore.

Ieri sera i pompieri avevano subito circoscritto il rogo alle rotoballe avvolte dalle fiamme alte, impedendo che l’incendio si propagasse. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza numerosi capi di bestiame e macchine agricole, evitando che le stalle fossero coinvolte dal fuoco. Non si lamentano, fortunatamente, danni a persone.