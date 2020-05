Proseguono i lavori di costruzione della futura RCF Arena di Reggio Emilia

Stiamo vivendo un momento difficile e complicato per tutti. L’emergenza Covid-19 ha imposto nuove regole di vita: in attesa delle nuove disposizioni in materia di grandi eventi nell’ambito della musica e dello spettacolo, il cantiere di RCF Arena al momento prosegue regolarmente e in linea con le tempistiche previste dal piano operativo.

I lavori di costruzione della futura venue di Reggio Emilia, la più grande struttura attrezzata in Europa per grandi eventi e concerti, sono iniziati ad aprile 2018 e proseguiranno fino al collaudo definitivo della struttura, che precederà l’inaugurazione e l’apertura al pubblico.

La società C.Volo S.p.A. – sub-concessionario dell’area, formata dalla cordata di 7 imprese Coopservice Soc.coop.p.A., Arena Campovolo S.r.l., Finregg S.p.a., Nial Nizzoli S.r.l., Rcf Group S.p.a., Smart Group S.c.a.r.l. e Taste S.r.l. – sta lavorando con entusiasmo, credendo fortemente nel progetto, che riveste grande importanza culturale a livello internazionale, nazionale e locale, ma anche come futuro simbolo della ripresa di tutte le attività di socializzazione e aggregazione, nel pieno rispetto della sicurezza e della salute delle persone.