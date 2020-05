Emilia Romagna Teatro Fondazione (Ert), il Sindaco di Bologna designa Joan Subirats nel CdA

Il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha designato il componente di competenza del Comune di Bologna nel Consiglio di Amministrazione di Emilia Romagna Teatro Fondazione (Ert): si tratta di Joan Subirats, politologo, docente all’Università Autonoma di Barcellona e assessore a cultura, educazione, scienza e comunità del Comune di Barcellona. La nomina, come previsto dallo Statuto della Fondazione, è a titolo gratuito.

“La nomina di Joan Subirats – commenta l’assessore comunale alla cultura Matteo Lepore – conferma l’alleanza strategica di Bologna con la città di Barcellona. Nei prossimi mesi avremo modo di rilanciare il lavoro comune sulla produzione culturale e sul valore della scienza e della ricerca per le nostre due città, due hub europei di grande valore, basti pensare alla partecipazione comune ai progetti sul fronte big data e centri di calcolo. Ringrazio Joan Subirats per aver accettato questa proposta e il Sindaco Virginio Merola per averla avanzata. Questa scelta conferma la nostra voglia di ripartenza collocando Bologna nello scenario europeo. La pandemia non ha cancellato la nostra forza, dobbiamo esserne consapevoli per ripartire bene e vincere le sfide del futuro”.