Beatificazione di Padre Olinto Marella, dichiarazione del sindaco Virginio Merola

“Bologna accoglie con commozione e gioia la notizia, data oggi dall’arcivescovo Zuppi durante la benedizione della Madonna di San Luca, che Padre Marella sarà beato. La sua figura, la sua missione appartengono all’anima più profonda della nostra città, quella che mette la solidarietà al primo posto, che si impegna per la cura dei deboli. Ed è ancora più significativo che la notizia della beatificazione di Padre Marella giunga in questo momento : un segno di speranza e di risalita che può accomunarci tutti, credenti e non. Il 4 ottobre, quando la beatificazione avverrà qui a Bologna, sono certo che tutta la nostra comunità – se, come ci auguriamo, le condizioni di questa emergenza lo consentiranno – saprà stringersi a Padre Marella”.