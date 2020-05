Incidente stradale su via Emilia ad Anzola: i pompieri riposizionano il rimorchio di un autoarticolato

Incidente stradale su via Emilia ad Anzola: i pompieri riposizionano il rimorchio...

Questa mattina poco dopo le 9:30, sulla via Emilia ad Anzola, una collisione tra una vettura ed un autotreno ha provocato il successivo sbandamento di quest’ultimo che si è ritrovato con il rimorchio che schiacciava il cassone anteriore. Fortunatamente solo lievi feriti per la prontezza di riflessi del conducente del camion che ha frenato in tempo.

La squadra dei Vigili del fuoco intervenuta con autogrù ha messo in sicurezza lo scenario, poi la polizia locale di Terre d’acqua ha interrotto la circolazione stradale per permettere ai pompieri di riposizionare il camion con il rimorchio pronto per continuare la marcia. Sul posto anche il 118.