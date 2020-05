Coronavirus, il Sindaco di Bologna vieta l’uso delle aree giochi nei parchi e nei giardini pubblici

Il Sindaco di Bologna Virginio Merola ha firmato oggi un’ordinanza che vieta l’utilizzo delle aree giochi e degli impianti sportivi a libera fruizione (come campi da calcio, da calcetto, da basket e da pattinaggio) all’interno di parchi, giardini e spazi pubblici. L’ordinanza, necessaria e urgente perché finalizzata alla tutela della salute pubblica, ha efficacia immediata ed è valida fino al 3 giugno (come le misure dell’ultimo Dpcm), a meno che non arrivino prima i chiarimenti da parte del Governo sulle linee guida allegate al Dpcm del 17 maggio 2020. Chi non rispetta l’ordinanza rischia la sanzione amministrativa prevista dal decreto “Cura Italia”, che va da 400 a 3.000 euro.

I chiarimenti al Governo erano stati richiesti a fronte della difficoltà da parte di molti Comuni, compreso quello di Bologna, di applicare le indicazioni contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio, secondo cui per contenere il rischio del contagio, oltre all’utilizzo della mascherina per i bambini di età superiore a 3 anni e il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, per la fruizione degli arredi e delle attrezzature all’interno di parchi, giardini e spazi pubblici, i gestori devono garantire “una pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro”.