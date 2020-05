Serpente nel Giardino di Villa Cassarini vicino Porta Saragozza, intervengo i vigili del fuoco

Oggi, intorno a mezzogiorno, la sala operativa 115 è stata allertata dalla Polizia di Stato per un recupero di un serpente che scorrazzava all’interno del Giardino di Villa Cassarini vicino Porta Saragozza. I cittadini all’interno del parco, per la passeggiata del fine settimana primaverile, allarmati hanno chiamato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra per recuperare il rettile. Un po’ di apprensione ma null’altro visto che si trattava di una specie del tutto innocua. I vigili del fuoco hanno catturato l’esemplare. Sul posto insieme al 115 anche il 113 con tre pattuglie.