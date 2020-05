Cade in mtb: biker reggiano soccorso al lago di Pratignana

I tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna – Stazione Monte Cimone oggi verso le 16.30 sono intervenuti a Fanano per un incidente occorso a un biker 55enne di Cadelbosco, nel reggiano, mentre con alcuni amici stava raggiungendo la conca del lago di Pratignana, angolo tra i più suggestivi dell’Appennino a quota 1.313 metri.

Nel percorrere il sentiero in discesa che conduce al lago, l’uomo (P.N. le iniziali) è caduto riportando un sospetto trauma cranico e un altro a un polso. Gli amici hanno dato subito l’allarme, che ha portato sul posto una squadra di tecnici Saer con medico al seguito che l’ha subito visitato sul posto, non riscontrando lesioni tali da richiedere l’elisoccorso. L’uomo è stato quindi condotto fino all’ambulanza del 118 di Fanano che attendeva al termine della strada che porta a Pratignana, pronta per il trasporto all’ospedale di Pavullo per gli accertamenti.

(immagine di repertorio)