Un morto e 4 feriti in incidente stradale ieri sera sulla A13

Incidente stradale ieri poco dopo le 19:00 in A13 Bologna-Padova, al chilometro 9 all’altezza di Bentivoglio nel Bolognese. Coinvolte due auto, una delle quali si è ribaltata, l’altra è finita fuori strada. Un uomo di 32 anni è morto e altre quattro persone (tutti uomini di età compresa tra 24 ed i 44 anni) sono rimaste ferite, pare in modo non grave, e tutte ricoverate al Maggiore.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Sottosezione della Polizia stradale di Altedo, i Vigili del fuoco, il 118 presente con elisoccorso, tre ambulanze e un’automedica e il personale della Direzione terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Chiuso alla circolazione per un paio d’ore il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione del capoluogo emiliano, per permettere le operazioni di soccorso.