Cambia a Reggio Emilia la modalità di accesso ai Centri di Prelievo che non sarà più diretto ma solo su prenotazione

La progressiva riapertura dei servizi al pubblico interessa ora anche i centri di prelievo che, nel periodo del picco epidemico, erano rimasti attivi per la sola attività in urgenza.

Le nuove regole dettate dalla necessità di limitare la diffusione del virus impongono un cambiamento nella modalità di accesso che, da adesso in avanti, sarà sempre regolata da prenotazione anche per prelievi urgenti, pazienti in TAO e consegna di materiale biologico. Rimane invariato, invece, il percorso per il ritiro dei contenitori.

Nella necessità di osservare l’adeguato distanziamento tra persone, a garanzia della sicurezza di cittadini e operatori, l’attività sarà organizzata secondo appuntamenti la cui scansione tende a evitare assembramenti davanti agli sportelli di accettazione e all’interno degli ambulatori.

Gli accessi sono programmati entro intervalli di tempo che dipendono dalla logistica e dall’ampiezza degli spazi di attesa di ciascuno dei centri.

In questa prima fase si procede alla ricollocazione delle prenotazioni sospese durante le settimane di emergenza epidemica, il cui numero ammonta a circa 4.000 nell’intera provincia. La calendarizzazione è a cura dell’azienda sanitaria che si occupa di contattare i cittadini.

A partire da domani 26 maggio per accedere ai centri prelievo sarà possibile prenotare telefonicamente tramite Cuptel al numero 800 425 036 (da lun a ven in orario 8:00-17:30) gli accessi ai seguenti centri prelievi di: Reggio Emilia – Casa del Dono, Puianello, Guastalla, Correggio, Scandiano, Rubiera e Castellarano. Da venerdì 29 maggio saranno attive le prenotazioni anche per i restanti centri di prelievo del territorio provinciale.

Agli utenti dei centri è caldamente raccomandata la puntualità (non presentarsi né prima né dopo), ricordando che è necessario indossare la mascherina e che non saranno ammessi accompagnatori tranne che per minori o invalidi. In caso di tosse febbre e/o sintomi influenzali si raccomanda di disdire la prenotazione chiamando il numero 800 011 328 oppure attraverso il sito www.ausl.re.it.

Il pagamento del ticket e/o quota fissa potrà essere fatto sia prima che dopo l’effettuazione del prelievo.