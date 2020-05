Un’area verde e delle strutture attigue ad un capannone industriale sono andate a fuoco stamane dopo mezzogiorno a Minerbio in via Ronchi superiore. Le squadre dei vigili del fuoco, intervenute alle 12:59 con due squadre, autobotte e relativo equipaggio, hanno messo in sicurezza lo scenario e spento le fiamme. Sul posto anche i carabinieri con due pattuglie. Non si lamentano danni a persone. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono andate avanti per diverse ore.