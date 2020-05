Piazzale della Rosa blindato: Nek registra

Il 29 maggio esce il suo nuovo album, ma per i fan di Nek le sorprese non sarebbero finite. Nel tardo pomeriggio, infatti, il cantautore sassolese era in piazzale della Rosa per alcune registrazioni. Piazza blindata, e transenne presidiate dai Volontari per la Sicurezza e dalla Polizia Municipale già in via Rocca, all’altezza di piazzale Avanzini: cordone strettissimo a sorvegliare la location scelta dal cantautore, che conferma il suo profondo amore verso la città che gli ha dato i natali e con la quale ‘Filippo’, come continuano a chiamarlo i sassolesi, mantiene legame ben saldo.