Sportelli SAUB della provincia: comodamente raggiungibili per telefono e posta elettronica

Le nuove regole dettate dalla necessità di prevenire la diffusione del virus Covid-9 hanno cambiato le modalità di accesso ai servizi di natura amministrativa offerti dagli sportelli SAUB.

Per consentire al cittadino/utente di ridurre gli spostamenti non necessari dalla propria abitazione gli uffici SAUB possono essere raggiunti sia per telefono che per posta elettronica e, tramite questa, sarà condivisa la documentazione necessaria al completamento di iter amministrativi quali: iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, rinnovo della scelta del medico, titolarità di un’esenzione per malattia o reddito, autocertificazione del cambio di fascia di reddito.

Per chi ne sia titolare, tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è possibile modificare in totale autonomia la scelta del proprio medico di famiglia e autocertificare il cambio di fascia di reddito.

Negli orari di apertura degli uffici SAUB sarà attiva da domani, martedì 26, anche una linea di ascolto per avere chiarimenti specifici e programmare un appuntamento che sarà concesso solo nei casi più complessi (es: prima iscrizione di cittadino non lavoratore proveniente da un territorio extra- UE).

I numeri telefonici degli uffici SAUB sono indicati più sotto e sul sito www.ausl.re.it.

Agli utenti è caldamente raccomandata la puntualità (non presentarsi né prima né dopo), ricordando che è necessario indossare sempre la mascherina, disinfettarsi le mani con il gel a base alcolica disponibile all’ingresso e mantenere la distanza di almeno un metro. A tutti sarà misurata la temperatura corporea.

Si ricorda, infine, che non sono ammessi accompagnatori tranne che per minori o persone non autosufficienti. In caso di tosse febbre e/o sintomi influenzali si raccomanda di disdire l’appuntamento per consentire ad altri di utilizzare il servizio di prenotazione.

L’AUSL di Reggio Emilia confida nella massima collaborazione a tutela della sicurezza di cittadini e operatori.

Distretto Reggio Emilia

Mail: info.saub@ausl.re.it – Pec: infosaubreggioemilia@pec.ausl.re.it – Tel:0522/335508

Distretto di Castelnovo Ne’ Monti

Mail: infosaubcastelnovomonti@ausl.re.it – Pec: sportellounicocmonti@pec.ausl.re.it – Tel:0522/617100

Distretto di Montecchio

Mail: sportellounicomontecchio@ausl.re.it – Pec: sportellounicomontecchio@pec.ausl.re.it – Tel:0522/860347

Distretto di Correggio

Mail: correggiosportellounico@ausl.re.it – Pec: sportellounicocorreggio@pec.ausl.re.it – Tel:0522/630207

Distretto di Guastalla

Mail: guastallasportellounico@ausl.re.it – Pec: sportellounicoguastalla@pec.ausl.re.it – Tel:0522/837625

Distretto di Scandiano

Mail: scandianosportellounico@ausl.re.it – Pec: sportellounicoscandiano@pec.ausl.re.it – Tel:0522/850203