Furgone a fuoco sulla A14. Le fiamme raggiungono anche la vicina vegetazione

Oggi poco dopo le 13:00 un furgone che trasportava saldatrici e materiale elettrico è andato a fuoco in A14, nel tratto tra Imola e Faenza, direzione sud. I vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi e con sette operatori. Oltre al carico è bruciata buona parte del cassone. Le fiamme si sono propagate anche alla vegetazione vicina, lungo la carreggiata, per circa 1000 mq. Le squadre hanno spento e messo in sicurezza il mezzo, contenuto e soffocato l’incendio sterpaglie lungo l’autostrada. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la Polstrada e il soccorso stradale.