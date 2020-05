Ruba bicicletta all’uscita dalla caserma dei Carabinieri. Arrestato a Novellara

Si è recato in caserma a Novellara per chiedere informazioni sul suo passaporto. Una volta uscito si è messo in sella a una bicicletta, tipo Mountain Bike, che un altro cittadino recatosi dagli stessi carabinieri aveva lasciato all’esterno della caserma. L’uomo, video ripreso dalle telecamere della caserma, ha consentito ai carabinieri di identificarlo immediatamente. Rintracciato poco dopo in paese, con ancora la bicicletta appena rubata, è stato fermato e condotto in caserma dove, nonostante la resistenza opposta ai militari, è stato arrestato.

In manette, con l’accusa di fu furto e resistenza a pubblico ufficiale, i militari della stazione di Novellara hanno così arrestato il cittadino pakistano 31enne W.S., domiciliato a Novellara, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. Il fatto è accaduto ieri mattina a Novellara.