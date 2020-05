A “Loving Amendola” la gestione del chiosco bar del parco Amendola

Sarà l’associazione Loving Amendola 2020 a gestire il chiosco bar del parco Amendola. L’aggiudicazione in via definitiva ha confermato, infatti, l’assegnazione della gestione all’associazione temporanea di scopo composta dalle associazioni di promozione sociale Parco Amendola, Fotoclub Colibrì e Corale La Ghirlandina e dall’associazione Modena terzo mondo.

Il gestore del chiosco del parco Amendola dovrà curare la somministrazione di cibi e bevande ma anche proporre animazione culturale e ricreativa per favorire la fruizione pubblica del parco e l’aggregazione delle persone.

Per le sue attività il concessionario del chiosco dovrà collaborare con il Quartiere 3, all’interno del quale si trova, e con il Comune per organizzare un programma di animazione, adatto a target diversi, che può spaziare dalla musica allo sport ai giochi.

La concessione del chiosco-bar avrà una durata di sei anni, eventualmente rinnovabile per altri sei, e prevede l’apertura per un periodo continuativo minimo di sei mesi tra primavera ed estate, con la possibilità di decidere il calendario delle aperture per i sei mesi restanti. La selezione è stata effettuata secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa, valutando, quindi, anche la qualità del progetto di animazione e di valorizzazione delle attività rispetto alle esigenze dei frequentatori del parco.