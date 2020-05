Investito in via Indipendenza, è gravissimo

E’ in prognosi riservata D.S., 75enne sassolese investito da un’auto condotta da un 64enne di Casalgrande in via Indipendenza nella prima serata di martedì. L’incidente sul tratto di strada prospiciente l’edicola: le condizioni dell’uomo, soccorso da due ambulanze una delle quali lo ha poi trasportato all’Ospedale di Baggiovara, sono apparse subito gravissime. Sul posto la Polizia Municipale e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge e raccolto diverse testimonianze, tra cui quelle del conducente dell’auto, residente appunto in provincia di Reggio Emilia. Gli uni e le altre permetteranno, forse, di ricostruire la dinamica dell’incidente.