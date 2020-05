La Corte di assise di appello conferma l’ergastolo per ‘Igor il russo’

Ergastolo confermato in appello a Bologna per Norbert Feher. La sentenza per il serbo conosciuto come ‘Igor il russo’, detenuto in Spagna, è stata letta dopo un’ora e mezza di camera di consiglio dalla Corte di assise di appello, presieduta dal giudice Orazio Pescatore, che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore generale Valter Giovannini.

Igor risponde degli omicidi del barista di Budrio Davide Fabbri e del volontario di Portomaggiore Valerio Verri e del tentato omicidio del poliziotto provinciale Marco Ravaglia, commessi l’1 e l’8 aprile 2017, tra Bolognese e Ferrarese.

