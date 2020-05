La via dei monti, ripartono le escursioni guidate con nuove regole anti Covid19

Dopo un lungo arresto forzato di tre mesi, ripartono finalmente sabato 30 maggio 2020 le escursioni guidate organizzate dalle guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’. Sarà quindi possibile tornare a camminare per sentieri in gruppo, accompagnati da un esperto, rispettando però alcune regole volte a contenere il contagio di Covid19.

A tutti i partecipanti sarà richiesto di avere con sé mascherina chirurgica, gel disinfettante e guanti monouso, oltre ad un sacchetto per il corretto smaltimento dei dispositivi usati. La mascherina andrà usata al momento dell’arrivo, dell’accoglienza e della registrazione dei partecipanti, nei momenti di sosta durante le escursioni, nel momento di incrocio con altri escursionisti lungo il sentiero, e in generale ogni volta che non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Non è richiesto, invece, di indossare la mascherina durante la marcia (basterà tenerla a portata di mano), ma è obbligo mantenere una distanza di almeno 2 metri mentre si cammina.

Anche il momento del pranzo al sacco, seppure sempre all’aperto, subirà alcune modifiche, che continueranno per l’intera durata dell’emergenza: ogni partecipante si manterrà alla distanza di 2 metri dagli altri, eccezione fatta per membri di uno stesso nucleo familiare. Considerando l’obbligo di mantenere le distanze all’interno del gruppo, anche il numero di partecipanti a ciascuna escursione sarà limitato. Si invitano, infine, i camminatori a igienizzarsi frequentemente le mani, e a indossare i guanti (oltre alla mascherina) se durante la camminata si dovesse aver bisogno di una mano (letteralmente) per superare un punto difficoltoso.

«Siamo stati fra i primi a sospendere le attività, annullando in via precauzionale le nostre escursioni già dal fine settimana precedente la chiusura ufficiale – spiega Davide Pagliai, guida ambientale escursionistica La via dei monti -. Adesso siamo quasi emozionati, dopo uno stop forzato di ben tre mesi, di poter finalmente ritrovare i nostri camminatori e poter tornare ad accompagnarli sui sentieri del nostro Appennino. La ripresa avverrà con tutte le precauzioni del caso. La nostra associazione di categoria AIGAE (Associazione italiana guide ambientali escursionistiche) ha elaborato un protocollo per garantire la sicurezza in termini di difesa dal contagio da coronavirus, grazie al quale abbiamo integrato il nostro regolamento di escursione, inserendo alcuni punti specifici sull’emergenza coronavirus».

Ecco nel dettaglio le prime escursioni guidate in programma dopo il lungo lockdown, riservate, fino al 3 giugno, ai soli camminatori emiliano-romagnoli, essendo ancora chiuso il trasferimento interregionale.

Sabato 30 maggio 2020 si riparte con un grande classico dell’Appennino modenese: l’anello del monte Nuda, nell’alta valle delle Tagliole, a Pievepelago (info Francesco 3486938044).

Domenica 31 maggio, invece, è in calendario un trekking inedito al borgo medievale di Ronchidoso, a Gaggio montano, nel bolognese (info Fabrizio 3516349935).

Il ponte del 2 giugno prosegue all’insegna della riscoperta degli antichi insediamenti

dell’Appennino modenese con il giro inedito ‘Antichi borghi di Strettara, tra Montecreto e Lama Mocogno, sempre in programma domenica 31 maggio (Alessandro 3382401848), e con ‘I segreti del Poggio perduto’ (Davide 3711842531) in programma martedì 2 giugno.

Sempre il 2 giugno è in programma anche un’uscita nell’Appennino bolognese, con un trekking lungo ‘Il percorso marconiano: da Castelluccio alla radio’. Ritrovo a Porretta Terme (Fabrizio 3516349935).

Le escursioni guidate de ‘La via dei monti’ proseguono come da traduzione ogni fine settimana. Sabato 6 giugno trekking nell’abetina reale e ben tre proposte (i crinali del Corno alle Scale,

panorami del Montalbano e ‘insolito Piancavallaro’) per la domenica 7 giugno. Domenica 14 giugno torna anche l’ormai classico appuntamento a Fanano per salire sul Libro Aperto ad ammirare i rododendri in fiore (info Davide 3711842531).

Le iniziative fanno parte del calendario di escursioni guidate promosso dal gruppo di guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, di Ente Parchi Emilia Centrale, Cimone Holidays, Associazione Culturale Montecreto Eventi. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, www.laviadeimonti.com, pagina Facebook ‘La via dei monti’.